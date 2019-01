Afzet bestrijdingsmiddelen niet gedetailleerd openbaar

Gedetailleerde verkoopcijfers van gewasbeschermingsmiddelen hoeven niet openbaar gemaakt te worden. Dat heeft de hoogste rechter (afdeling bestuursrecht van de Raad van State) bepaald in een procedure die aanvankelijk was begonnen door Greenpeace.

Greenpeace vroeg bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken verkoopcijfers op van gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie weigerde die gegevens te verstrekken. De rechtbank oordeelde echter dat het ministerie de gegevens per middel, per toelatingshouder en per merknaam moesten worden verstrekt. De Raad van State haalt daar nu een streep door.

De Raad van State zegt dat het ministerie niet verplicht is de gegevens op detailniveau te verstrekken, ook al omdat het ministerie zelf op grond van de Europese regels niet verplicht is die gegevens te vergaren. Anderzijds vindt de Raad van State dat het ministerie wel de gegevens over de totale afzet van middelen openbaar kan maken, ook al is de koepel voor de producenten en handelaren in gewasbeschermingsmiddelen (Nefyto) het daar niet mee eens. Nefyto levert aan het ministerie de (bij elkaar opgetelde) afzetgegevens per werkzame stof van haar leden. Bedrijven die niet bij Nefyto aangesloten zijn, moeten hun gegevens via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan het ministerie verstrekken.