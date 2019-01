Aardappelverwerker Clarebout wil uitbreiden

Clarebout Potatoes wil een nieuwe aardappelverwerkingsfabriek bouwen in Frameries in Wallonië.

Belgische media berichten dat de fabriek jaarlijks 2.300 ton frites moet gaan produceren. Clarebout wil hier nog niet op reageren, maar meldt dat volgende week maandag een persconferentie wordt gegeven in Frameries.

Sterke groei Clarebout

Clarebout produceert aardappelproducten. Het bedrijf heeft 2 productielocaties in Vlaanderen: in Nieuwkerke en in Waasten. Clarebout bouwde in 2016 al een opslagplaats in Frameries. Volgens het Waalse dagblad La Province wordt die opslagplaats uitgebreid. Clarebout is sterk gegroeid de laatste jaren. Er werken zo’n 1.400 mensen. Vorig jaar zocht het bedrijf meer dan 100 nieuwe medewerkers voor de vestigingen in Nieuwkerke en Waasten.