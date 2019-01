Aardappelexport december 20% minder dan in 2017

De export van consumptie- en industrieaardappelen ligt in december 20% lager met 57.912 ton, dan vorig jaar in dezelfde maand.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Het is gelijk de laagste december afzet sinds 2011 (december 2011: 48.510 ton).

Meeste naar West-Europese landen

Met name de verre bestemmingen gelegen op de continenten Amerika (-39%), Afrika (-38%) en Azie (-99%) hebben minder aardappelen ontvangen. Het tekort aan aardappelen in West-Europa, waar de belangrijkste producten van aardappelproducten zitten, wordt goed duidelijk. België neemt met 32.755 ton namelijk 15% meer consumptie- en industrieaardappelen af dan in december 2017. Ook Duitsland haalt in de laatste maand van 2018 met 3.482 ton 18% meer binnen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk valt de eigen oogst dit seizoen tegen en loopt de afzet van Nederlandse aardappelen met respectievelijk 11% en 7% meer aardappelen harder dan een jaar geleden. En dat ondanks het hoge prijsniveau van exportaardappelen.

De uitvoer dit seizoen (juli t/m december) loopt met 366.590 ton 5% achter op dezelfde periode vorig seizoen.