ABN verwacht hogere tarwe- en maisprijzen in 2019

ABN Amro gaat ervan uit dat de prijzen op de grondstoffenmarkt in 2019 verder zullen stijgen. De langzame, maar aanhoudende wereldwijde economische groei en een verzwakking van de Amerikaanse dollar zijn een stevige basis voor hogere prijzen.

Prijzen van agrarische grondstoffen zijn minder solide dan het verwachte herstel van olieprijzen. Toch gaan ABN Amro-analisten uit van hogere tarwe- en mais prijzen op de langere termijn. Dat staat in het maandelijkse Grondstoffenrapport.

Volgens de analisten blijft de vraag naar tarwe sterk, voornamelijk vanuit de voedselkant. De vraag vanuit de veevoederindustrie is minder aanwezig. Maar de tarweprijs kan op langere termijn aantrekken.

Deze conclusie is tegenstrijdig met het laatste rapport van Rabobank. Rabo-analisten gingen eerder deze maand juist uit van prijsdruk voor tarwe op de langere termijn.

Kleinere voorraden kunnen prijzen doen stijgen

Ook voor mais wordt door ABN Amro een hogere prijs verwacht in 2019. De vraag vanuit China groeit verder, maar in het land waart Afrikaanse varkenspest rond. De Europese en Russische vraag zullen wel sterk blijven, is de verwachting. Hierdoor krimpt de voorraad, wat de prijzen op een hoger niveau kan zetten. Daarin liggen ABN Amro- en Rabobank-analisten wel op een lijn.

De recordopbrengst aan sojabonen in de Verenigde Staten en Brazilië duwt de prijzen in 2019 naar een lager niveau. De vraag naar sojabonen blijft enigszins gedempt, voornamelijk doordat China minder vraagt. Het aanbod aan sojabonen vanuit de Verenigde Staten blijft goed, wat prijsdruk veroorzaakt.