Wasde-rapport duwt maisprijs omlaag

Mais- en tarwenoteringen daalden als reactie op het laatste gepubliceerde Wasde-rapport van het Amerikaanse landbouwministerie USDA. De tarweprijs herstelde iets op vrijdag.

Het laatste Wasde-rapport van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) zorgde op donderdag voor een daling op de termijnmarkten. Voor mais zijn de oogstopbrengsten wereldwijd verhoogd door het USDA met bijna 8 miljoen ton naar 1.069 miljoen ton. De opbrengstverwachting van mais in de Verenigde Staten is met 6 miljoen ton verhoogd naar bijna 377 miljoen ton. Dat is de belangrijkste reden dat de maisnotering wat is gedaald.

Lees verder onder de grafiek.

Wisselvallige Franse opbrengst

De maisoogst is in Frankrijk vorige week gestart. De opbrengsten zijn wisselend door het ongunstige weer van de afgelopen maanden. De Franse maisproductie wordt ingeschat op 11,5 tot 12 miljoen ton. De grootste importeur van mais zal naar verwachting de Europese Unie zijn in seizoen 2018-’19 met 19,5 miljoen ton. Vorig seizoen werd 18 miljoen ton mais geïmporteerd.

De tarwenotering op de internationale termijnmarkt bewoog vrijdag iets omhoog. De termijnmarkt in Parijs volgde de opwaartse beweging van de termijnmarkt in Chicago. Voor het eerstaflopende tarwecontract stond de notering in Parijs op € 197,75 per ton. Dat is hetzelfde prijsniveau als een week eerder. De notering steeg op vrijdag deels door technische factoren.

Vorstschade in West-Australië

Een andere impuls voor de internationale prijzen is dat de temperaturen in West-Australië dalen, waardoor vorstschade kan ontstaan. Over een paar weken worden daar de gewassen geoogst. Een andere reden waardoor de prijzen iets omhoog bewogen is dat Rusland de export beperkt. De kwaliteit van de Russische tarweoogst is dit jaar voor een groot gedeelte lager dan vorig jaar. De Russische tarwe wordt daardoor extra gecontroleerd op kwaliteit en dat vertraagt de uitvoer.

Voor tarwe werd de wereldwijde productie wat hoger ingeschat dan in de vorige prognose. Het USDA verwacht 3 miljoen ton meer tarwe met 733 miljoen ton voor seizoen 2018-’19.