Vroeg Signum spuiten beste om koprotui te voorkomen

Het preventieve systemische gewasbeschermingsmiddel Signum op tijd inzetten is met 40% reductie de beste slag die een uienteler kan slaan om koprot in uien te voorkomen.

Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van ketenproject Uireka, over teelt 2017. Een ‘koprotjaar’ is verwoestend voor de uienkwaliteit, vandaar dat dit een belangrijk onderwerp is in het ketenbrede uienonderzoek.

Effectiviteit bevestigd

Het eerste onderzoeksjaar bevestigt de effectiviteit van Signum tegen koprot. In het veld met een Signum-doorspuitschema wordt koprot significant minder waargenomen dan in de andere objecten.

Beslissingondersteunende systemen boeken goede resultaten

Beslissingondersteunende systemen boeken goede resultaten in het koprotonderzoek, met een bescherming van 50 tot 55% tegen de schimmelziekte. Hier wordt Signum echter vaker (3 en 5 keer) dan de toegestane 2 keer toegepast. Hier wordt in 2018 aan gewerkt. De aanbieders van de systemen geven aan bij welke drempelwaarde Signum moet worden gekozen. Daarmee sluit dit aspect van het onderzoek beter aan bij de praktijk. Verder blijkt een late koprotinfectie te resulteren in een lager percentage koprot. En blijkt lang loof koprot beter buiten de deur te houden dan normaal of kort geklapt loof.

Droogregime van 32 graden zeer succesvol

Eerder werd al bekend gemaakt dat het droogregime van 32 graden zeer succesvol is; het drukt de infectie zonder negatieve effecten op kwaliteit of gewicht van de uien. Bovendien zijn er positieve signalen voor de mogelijkheden om koprot in bewaring vroeg te detecteren. Onderzoekers hebben namelijk een relatie gevonden tussen genactiviteit in uien vlak na het inschuren en het uiteindelijke percentage koprot. Dat biedt perspectief.