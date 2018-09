Uireka: extra kali maakt uien niet sterker en beter

Uien meer kali geven dan noodzakelijk heeft geen effect op de plantweerbaarheid en kwaliteit.

Dat is een eerste conclusie van het onderzoek naar nutriënten, weerbaarheid en kwaliteit van ketenproject Uireka. De Holland Onion Assocation, waar Uireka onder valt, publiceert hierover een rapport. Het doel van bemesten is een zo goed mogelijke marktbare opbrengst. Over het effect van nutriënten op ziekteweerbaarheid en kwaliteit van de ui is echter weinig bekend. Daarom wordt dit onderzoek gedaan.

Het effect van kalibemesting wordt sinds 2017 in veldproeven in Lelystad en Colijnsplaat gemonitord. Het onderzoek in Colijnsplaat is bezoedeld door de plaag trips. Dus gaan de resultaten vooral over het onderzoek in Flevoland.

4 gradaties

Voor de kaliproef is de dosering in 4 gradaties aangevoerd; laag, net voldoende, goed en hoog.

Te weinig kali leidt tot een slechte gewasgroei en daardoor lage opbrengsten en slechte kwaliteit (zachte uien en meer rot). De hoogste opbrengst na bewaring is behaald met de derde gradatie; een goede kalidosering. Een hoge kalidosering voegt geen kilo’s toe en ook geen beter kwaliteit en bewaarbaarheid. De hardste uien na bewaring zijn echter de uien die net voldoende kali hebben gekregen. Meer geven heeft dus geen nut.

Andere variabelen

De onderzoekers geven aan dat er ook andere variabelen zijn die invloed hebben op opbrengst en kwaliteit. Die verbanden, en het effect daarvan, zijn nog niet vastgesteld.

Bladbemesting met kali blijkt hier niet tot een betere opbrengst of bewaarkwaliteit te leiden. En spuiten met silicium had geen effect op bladvlekkenaantasting.

Dit onderzoek krijgt vervolg.