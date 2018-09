Tiense suikerfabriek raakt vergunning kwijt

De Tiense suikerraffinaderij mag voorlopig geen suiker meer produceren in haar fabriek in Wanze bij Luik (België).

Vrijdag 31 augustus had het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de fabriek al gesloten, maandag 4 september heeft FAVV de vergunning van de vestiging ingetrokken.

Klacht klant over ‘vreemde voorwerpen’ in suiker

Het voedselagentschap was een onderzoek gestart naar aanleiding van een klacht van een klant van de Tiense Suikerraffinaderij. Die klant had ‘vreemde voorwerpen’ gevonden in de suiker van de raffinaderij. FAVV: “Tijdens ons onderzoek stelden we vast dat inerte deeltjes van de opslagsilo’s soms kunnen loskomen en in de suiker terechtkomen.” Naast die ‘tekortkomingen aan de opslaginfrastructuur’, zoals het FAVV het noemt, stelde het agentschap ook tekortkomingen vast in de informatie die door de raffinaderij werd verstrekt.

Het voedselagentschap besliste vervolgens om de suiker op de raffinaderij in beslag te nemen en de vergunning van de vestiging in te trekken.

FAVV: gezondheidsrisico voor consument beperkt

Er is volgens het FAVV geen reden om producten terug te halen, omdat de vestiging in Wanze zijn producten alleen levert aan andere bedrijven. Daardoor is het directe risico voor de consument beperkt.

Tiense suikerfabriek werkt aan nieuwe vergunning

Het bedrijf in Wanze kan pas opnieuw opstarten als het bedrijf een nieuwe toelating heeft aangevraagd. De Tiense suikerraffinaderij krijgt pas groen licht na een nieuwe FAVV-controle.

De Tiense suikerraffinaderij bevestigt het nieuws en laat weten dat voedselveiligheid een prioriteit is voor het bedrijf. Volgens de suikerverwerker heeft onderzoek uitgewezen dat er geen risico is voor de voedselveiligheid en voor de gezondheid. Het bedrijf zegt nauw samen te werken met het FAVV om snel een nieuwe vergunning te krijgen.