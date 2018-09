Tarweopbrengst wedstrijddeelnemers 2 ton boven CZAV-gemiddelde

De CZAV-deelnemers aan de Britse tarweteeltwedstrijd YEN zitten met hun opbrengst zo’n 2 ton boven het CZAV gemiddelde van oogst 2018.

Waar het gemiddelde van alle CZAV-telers dit jaar blijft steken op nog geen 9 ton per hectare, halen de 3 beste Nederlandse deelnemers aan de YEN-competitie 11.223 kilo per hectare (Jewan Breure in Kats), 11.445 kilo/ha (akkerbouwbedrijf Wilhelminapolder in Wilhelminadorp) en 11.663 kg per hectare (Jan Moggré in Schoondijke).

Hoogste opbrengst

De Britse graanteeltwedstrijd YEN (Yield Enhancement Network) is een jaarlijkse competitie waarbij prijzen worden uitgereikt voor de hoogste absolute opbrengst per hectare en voor wie met zijn opbrengst het dichtst bij de potentiële tarweopbrengst zit. De potentiële opbrengst wordt voor alle 180 deelnemende percelen bepaald en is afhankelijk van zoninstraling, neerslag en groeidagen. Uit eerdere jaren blijkt dat de variatie in benutting van de potentiële opbrengst varieert van minder dan 50% tot aan 78% De hoogste opbrengst vorig jaar was 16,3 ton per hectare.

12 Nederlandse deelnemers

Onder de vlag van coöperatie CZAV in Wemeldinge zijn er dit jaar 12 Nederlandse deelnemers aan de competitie.

De minimale grootte van percelen die deelnemers kunnen inbrengen ligt op 7 hectare. De opbrengst van 11.445 kilo/ha van de Wilhelminapolder geldt voor een perceel van 30 hectare. Directeur Vincent Coolbergen: “We hebben bij de oogst plaatsspecifiek de opbrengst bepaald. Op de beste plekken gaan we ruim over de 13 ton per hectare.”

Bij mij gingen de wortels tot een meter diep

Jan Moggré, met 11.663 kg/ha beste Nederlandse deelnemer, beschouwt een bodem die perfect in orde is als de beste basis voor een hoge opbrengst. “Voor de hoogste opbrengst is dat de belangrijkste factor. Bij mij gingen de wortels tot een meter diep.”

Gemiddelde tarweopbrengst stijgt niet snel

Ton Hendrickx van CZAV, die de YEN-deelnemers begeleidt, wijst op de mogelijkheden om over de hele linie de tarweopbrengst te vergroten. “We weten dat 15 ton per hectare mogelijk is. Je ziet dat de beste telers op hun beste plekken ook die kant op gaan. Tegelijk stijgt de gemiddelde tarweopbrengst niet erg snel. Toen ik 25 jaar geleden hier kwam lag de gemiddelde CZAV-opbrengst ook op 9.300 à 9.400 kilo.”

Vroeg zaaien en lang groen houden

Op de hoogte van de opbrengst zijn naast zon en regen veel andere factoren van invloed: voorvrucht, zaaidatum, wijze van zaaien, zaaizaadhoeveelheid, onkruidbestrijding, tijdstippen en hoeveelheid van bemesting, ziektebestrijding et cetera. Hendrickx kan uit de gegevens van deelnemers moeilijk recept voor topopbrengsten destilleren. “Al is ondertussen wel duidelijk dat aardappelen een beter voorvrucht is dan bieten en dat vroeg zaaien en lang groen houden belangrijk zijn. Half oktober moet de wintertarwe uiterlijk in de grond zitten. In Engeland vinden ze dat al laat.”

Jaarlijkse YEN-bijeenkomst

Op 22 november op de jaarlijkse YEN-bijeenkomst wordt duidelijk wie de overall winnaars zijn en waar de Nederlanders staan in het internationale klassement.