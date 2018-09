Solynta: eerste aardappelras in 2019 in Oost-Afrika

Solynta verwacht in 2019 een aardappelras op de markt te brengen in Oost-Afrika.

Het veredelingsbedrijf wilde aanvankelijk het eerst een nieuw ras introduceren in Nederland. Maar de resultaten van de testen in Oost-Afrika zijn zo goed, dat Solynta de voorkeur geeft om eerst daar een ras te vermarkten.

Aardappelen met 2 paar chromosomen

Solynta kweekt aardappelen uit kruisingen van diploïde homozygote ouderlijnen. Dat zijn aardappelen met 2 paar chromosomen. De gangbare veredeling werkt met tetraploïde aardappelen (4 paar chromosomen) uit heterozygote ouderlijnen. Solynta stelt dat met hybride veredeling van diploïde aardappelen beter te voorspellen is welke eigenschappen de nakomelingen hebben. De veredeling gaat daardoor veel sneller.

Opkweken uit zaad in plaats van knollen

De testen in Oost-Afrika verliepen boven verwachting, zegt Pim Lindhout, hoofd R&D bij Solynta. “Dat komt vooral omdat we de aardappelen opkweken uit zaad in plaats van uit knollen. Daardoor is het uitgangsmateriaal veel gezonder en dat leidt tot goede prestaties van de aardappelen. De genetica van de aardappel is geschikt voor Oost-Afrika, maar nog niet voor Nederland. We zijn bezig kwekersrecht aan te vragen in Oost-Afrika.”

Geen vertraging voor Nederlandse planning

De keuze voor Oost-Afrika als eerste marktintroductie, betekent geen vertraging voor de Nederlandse planning, zegt Lindhout. “We hebben de gewenste eigenschappen in onze veredelingslijnen, waaronder resistentie tegen phytophthora. Volgend jaar hebben we de eerste kruisingen met alle gewenste eigenschappen. Dan volgt nog een periode van veldproeven, het aanvragen van kwekersrecht en het introduceren van de nieuwe rassen op de markt. Dat alles kan nog een paar jaar duren.”