Recordareaal zaadteelt groente

Het areaal zaden en opkweekmateriaal voor de vollegrondsgroenteteelt is sinds 2002 (250 hectare) gestegen naar een recordhoogte van 2.240 hectare in 2018.

Jaarlijks kwam er ruim 60 hectare bij. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Landbouwtelling.

Spinaziezaad een vijfde van areaal

Een vijfde van het areaal betrof in 2017 spinaziezaad, bijna 425 hectare. Verreweg de meeste teelt van groentezaden en opkweekmateriaal voor de open grond gebeurde in 2017 in Limburg (32%), Noord-Brabant (21%) en Noord-Holland (15%). Deze provincies zijn goed voor bijna 70% van het landelijke areaal. In alle provincies groeide het areaal in de laatste 15 jaar.