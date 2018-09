Proef met zoetwaterbubbel in Lauwersmeergebied

LTO Noord ziet kansen in het ondergronds opslaan van zoet water in het zoute Lauwersmeergebied.

Naar aanleiding van een rapport van onderzoeksinstantie Acacia Water concludeert de LTO-afdeling dat met het creëren van een zogenoemde zoetwaterlens goede kansen biedt voor de akkerbouw in deze regio.

Toekomstperspectief voor boeren

Ondergronds kan zoet water drijven op het zoutere grondwater. Deze bubbel kan gevoed worden door een systeem van drainage. Op deze manier kan regenwater worden opgeslagen, in plaats van dat het doorstroomt naar de Waddenzee. De zoetwaterlens zou zo’n 1 tot 2 meter diep zijn. Vooral voor intensievere teelten biedt dit volgens LTO Noord toekomstperspectief voor boeren.

Technisch en economisch rendabel

Volgens Acacia Water is het vrijwel onmogelijk om water naar het Lauwersmeer aan te voeren, maar is het wel mogelijk om op regionaal- polder of zelfs op bedrijfsniveau water ondergronds op te slaan. Het systeem is volgens de onderzoekers zowel technisch als economisch rendabel. Bovendien wordt het systeem efficiënter door het op grotere schaal toe te passen. Een opslagsysteem van 100 hectare kan dan de tekorten van een gemiddeld droogtejaar ondervangen, is de analyse.

Zoet op Zout

In het licht van de klimaatverandering en de daaruit vloeiende problemen met zoetwatervoorzieningen, is zoet water voor LTO Noord een belangrijk onderwerp. Op pilotschaal wil de belangenclub in samenwerking met akkerbouwers en wateradviseurs de systeemdrainage in de praktijk brengen onder de naam Zoet op Zout. Financiering hiervoor ontbreekt echter nog.