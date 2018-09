PCA: grote regionale verschillen in Fontane

De groei van Fontanes is toegenomen naar gemiddeld 38 ton per hectare in België.

De verschillen zijn extreem groot meldt het Belgische aardappelinstituut PCA na de proefrooiing van 3 en 4 september. Er was één perceel bij met een extreem lage opbrengst van 14 ton per hectare. Dit perceel heeft het hele seizoen slecht gegroeid en het gewas was tijdens de proefrooiing al zo goed als geheel afgestorven. De uitschieter met een hoge opbrengst Fontanes ligt op 69 ton per hectare.

10-jarig gemiddelde

Het 10-jarig gemiddelde ligt na 128 groeidagen op 47 ton per hectare. Dat is 9 ton meer dan de huidige gemiddelde Belgische Fontane-opbrengst. De groei was er tijdens de vorige proefrooiing rond 20 augustus al uit, toen kwam de gemiddelde opbrengst voor Fontanes op 34 ton per hectare.

Opbrengstverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië

In Vlaanderen hebben 6 van de 16 proefvelden een bruto-hectareopbrengst van meer dan 45 ton. In Wallonië zijn geen proefvelden aangetroffen met deze opbrengsten. Opbrengstverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië worden na elke proefrooiing groter. De groei is in Vlaanderen redelijk herpakt sinds medio augustus, maar de opbrengsten in Wallonië blijven ondermaats. Gemiddeld werd 28 ton per hectare aardappelen met de maat 50 millimeter opwaarts gevonden. Dat is 72% van de Belgische gemiddelde opbrengst. Volgens PCA is daarmee de sortering minder dan verwacht mag worden, met name in Wallonië.

Fontane vertoont geen tot 7% doorwas. Het onderwatergewicht (owg) is gelijk gebleven met 396 gram per 5 kilo.

Foto: PCA

Doorwas in Bintjes

De bruto-opbrengst van de 16 proefvelden Bintje komen gemiddeld op een hectareopbrengst van 35 ton. Ook zijn hier, net als bij Fontane, de verschillen tussen Wallonië (31 ton per hectare) en Vlaanderen (39 ton per hectare) groot. Het 10-jarig gemiddelde ligt naar evenveel groeidagen op 47 ton per hectare. Er is dit seizoen slechts één perceel die deze opbrengst haalt. Het onderwatergewicht van Bintje is gedaald naar gemiddeld 368 gram per 5 kilo. In Vlaanderen zijn de laagste onderwatergewichten gevonden, daarmee ook de meeste drijvers. In Wallonië is weinig sprake van doorwas, mede omdat de groei nauwelijks is hervat. Doorwas komt in Vlaanderen op vrijwel alle percelen voor. Op slechts 2 percelen van de 16 werd minder dan 10% doorwas aangetroffen. Er werd 29% tot 63% doorwas op de andere percelen gevonden.