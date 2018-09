PCA: MH-bespuiting leidt tot betere kwaliteit

Een bespuiting met maleïnehydrazide (MH) leidt tot een betere kwaliteit aardappelen. Dat blijkt uit een praktijkproef in Bintjes en Fontanes door het Belgische aardappelinstituut PCA.

Op een perceel Bintjes is op 6 augustus doorwas vastgesteld op 2 van de 10 knollen per struik. Op 14 augustus werd MH toegepast. Een goede zet, want op 20 augustus vertoonde al de helft van de knollen doorwas. Met MH werd de nieuwe groei geremd. De opbrengst bedraagt er nu 43 ton per hectare.

Zonder MH bedroevende kwaliteit

In het object zonder MH zorgen de nieuwe, secundaire knollen voor een duidelijke meeropbrengst (totaal 51 ton per hectare), maar de kwaliteit is ronduit bedroevend. Het onderwatergewicht bedraagt 255 gram (75% drijvers) ten opzichte van 348 gram bij het behandelde object (4% drijvers).

Bij Fontane zijn de verschillen minder uitgesproken, maar ook daar heeft MH geleid tot een betere kwaliteit.