Opnieuw veel risico op phytophthora

Ook deze week zijn de weersomstandigheden veelal gunstig voor schimmelziekte phytophthora. Dat betekent dat aardappeltelers hun gewas goed moeten beschermen.

Het risico op een infectie is het grootst op donderdag 6 en vrijdag 7 september, biljkt uit de phytophthorakaartjes van Dacom Farm Intelligence. Het zetmeelaardappelgebied is overigens opvallend ‘groen’ – dus veilig – gekleurd deze week, met uitzondering van vrijdag 7 september.

Cor Rijzebol, technisch deskundige bij Dacom, geeft aan dat gezien de verwachte buien het risico lokaal wel sterk kan verschillen. “Zorg in elk geval voor een goede knolbescherming”, drukt hij akkerbouwers op het hart. “Met de vele scheuren in de grond kunnen aanwezige sporen makkelijk de knollen bereiken.”

Bron: Dacom

De kaartjes die deze week uit het spuitadviessysteem van Dacom rollen, laten een nog rustige maandag 3 september zien. Dinsdag 4 september vertoont al veel roodgekleurde stippen. Behalve in het oosten van de provincies Groningen en Drenthe, daar is het groen en dus rustig.

Meer kans op phytophthora langs kust en in Zuiden

Woensdag 5 september is het oppassen langs de hele kuststrook en in het Zuiden. Het Noordoosten en Oosten is wederom veilig groen. Donderdag 6 september komt Flevoland erbij als ‘rode zone’. Op vrijdag 7 september is het rustig langs de westelijke kuststrook. Zaterdag 8 september is het meeste phytophthora-gevaar weer geweken.

De laatste weken is er meer risico op een phytophthora-aantasting, maar daarvoor was het lange tijd bijzonder rustig door het hete en warme zomerweer van 2018.