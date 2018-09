Open grens Senegal zichtbaar in uienexportcijfers

De afzet van uien naar Senegal staat in week 35 bovenaan de lijst met 7.127 ton. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

De laatste week van augustus zijn meer uien naar Senegal gegaan, omdat bekend werd dat de grens voor de uien die al in de haven stonden begin september naar binnen mochten. De uitvoer nam vervolgens toe, aangezien niet elke Senegalese importeur voorzien was van uien en de verwachting was dat de grens kort daarna officieel open zou gaan.

Minder uien geëxporteerd dan in 2017

Senegal heeft dit seizoen 19.577 ton uien afgenomen. Omdat de grens dit seizoen later is opengegaan dan vorig seizoen (2017: medio augustus), zijn tot dusver (tot en met week 35) ruim 50% minder uien afgezet. Ook is het aanbod uien kleiner dan vorig jaar.

De gemiddelde uitvoer naar Ivoorkust is dit seizoen zo’n 3.500 ton per week. In week 35 nam het land met 2.100 ton beduidend minder uien af. Groot-Brittannië heeft in dezelfde week ruim 2.300 ton uien afgenomen. De uitvoer is dit seizoen tot dusver naar ruim 100 landen gegaan; tot en met week 35 169.544 ton uien. Vorig seizoen zijn in dezelfde uitvoerperiode 183.126 ton uien geëxporteerd.