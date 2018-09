Opbrengsten aardappelen trekken niet meer bij

De gemiddelde aardappelopbrengst van Aviko Potato voor de hoofdoogst van aardappelen, gedaan in alle teeltregio’s in Nederland, trekt niet meer bij.

Deze blijft met zo’n 52 ton per hectare in week 38 onder het gemiddelde van voorgaande jaren steken.

Vanaf begin augustus (week 32) bewoog de notering op het laagste niveau vanaf 2012. Vanaf 2012 worden de belangrijkste hoofdrassen bemonsterd. De groei van de rassen was matig dit seizoen en andere jaren groeit er in september ook niet veel bij. Dat is dit seizoen niet anders.

Onderwatergewicht en doorwas

Het onderwatergewicht (OWG) trekt in de tweede helft van september niet verder omlaag. Veel gewassen zijn relatief vroeg afgestorven of doodgespoten vanwege doorwasproblematiek. Het OWG zit met ongeveer 386 gram op een vergelijkbaar niveau met seizoen 2014 en 2017.

Veel telers kampen dit seizoen met doorwas in de aardappelen, waardoor percelen vroeg zijn doodgespoten of met MH zijn bespoten. Hierdoor stabiliseert het OWG de laatste weken.

Ook is de groei is al ruim een maand uit de aardappelen. Het percentage 50 millimeter opwaarts komt in week 38 uit op zo’n 83%. Dat is vrijwel gelijk aan de voorgaande proefrooiing.