Oogstprognose Suiker Unie zakt naar 14 ton suiker

De landelijke opbrengstverwachting voor suikerbieten is gezakt naar 14 ton suiker per hectare. Dat is ruim 10% lager dan eind juni, voor de droogte, werd verwacht. Vorige maand verwachtte Suiker Unie 14,3 ton suiker per hectare te oogsten. De wortelopbrengst loopt uiteen van minder dan 30 ton tot ruim 100 ton per hectare.

Ten opzichte van de eerste week is er niet zoveel veranderd, zegt Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie over de campagnevorderingen. “De opbrengstverschillen blijven groot en de tarra laag”, vat hij samen. “De fabrieken draaien conform plan, ruim 10% is verwerkt. Het is prima rooiweer, maar het rooien zelf vraagt wel extra aandacht. Op de grond liggend blad is moeilijk te verwijderen.” De lange hoop suikerbieten van de maatschap Oldenziel wordt in het Oldambtster Finsterwolde geladen voor transport. Uit de Groningse klei komen dit jaar bieten met veel suiker en weinig tarra. - Foto: Koos van der Spek Het gemiddelde suikerpercentage is een stuk hoger in de tweede week van de suikerbietencampagne: 16,5%. Vorig jaar leverde de aanvoer in de tweede campagneweek 16% suiker, vorige week kwam het gemiddelde op 15,9% suiker. Het campagnegemiddelde staat op 16,3%, oogst 2017 leverde 16,7% suiker. Het suikergehalte valt vooral tegen waar bieten na de neerslag nieuw blad hebben gevormd. De hoge gehaltes zitten in bieten die minder werden gestoord bij het groeien. De klapper van week 2 is de regio Groningse klei met 18% suiker. Het gemiddelde tarrapercentage zakte van 6,5 in week 1 naar 5,5 in week 2. De schoonste bieten kwamen voirge week uit de regio Limburg-Midden/De Peel (4,5% tarra).