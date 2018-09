Oogst pootgoed 25% kleiner dan vorig jaar

Nederland oogst dit jaar 25% minder pootaardappelen dan vorig jaar. Ten opzichte van het meerjarig gemiddelde is de daling 15 tot 20%. Dat schatten pootgoedhandelshuizen HZPC en Agrico.

De pootgoedoogst is laat dit jaar, zegt directeur Gerard Backx van HZPC. “Een kleine 30% is gerooid. Telers wachten omdat de moederknollen nog niet weg zijn, of omdat het gewas nog niet ver genoeg is afgestorven. Vorig jaar rond deze tijd was tegen de 40% geoogst en dat was al een jaar met een late oogst.”

HZPC: opbrengsten per hectare variëren flink

Backx schat dat de hectareopbrengsten gemiddeld 25% lager uitvallen dan vorig jaar. “De opbrengsten zijn zeer verschillend, zelfs bij percelen die naast elkaar liggen. Het percentage bovenmaten is veel kleiner dan vorig jaar. Maar dat was vorig jaar ook heel hoog. Dit jaar zullen we een meer normaal percentage bovenmaten zien.”

Afzet pootgoed passen en meten

De afzet van pootgoed wordt dit seizoen passen en meten, zegt Backx. “Een veel lagere opbrengst geeft uiteraard problemen bij diverse klanten. We praten met hen over het accepteren van andere maten.”

Pootgoed bevat meer schurft

Door de droogte heeft het pootgoed meer last van schurft. Backx: “Dat maakt het leveren aan landen met hoge schurftnormen lastiger.”

Agrico: weinig bovenmaat

Directeur Jan van Hoogen van Agrico schat dat 35% van het pootgoed is geoogst. “We liggen iets achter, maar gezien de weersvoorspellingen verloopt de oogst prima. De hectareopbrengsten liggen 15 tot 20% onder het meerjaarlijks gemiddelde. Er is weinig bovenmaat en de bovenmaat die er is, is nodig als pootgoed. Wat betreft doorwas zien we wel wat kiemen, maar niet veel knolvorming.”