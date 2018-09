Onzekerheid over suikerproductie

De onzekerheid over de suikerbietenoogst is door het extreme zomerweer en de enorme variatie in opbrengsten bijzonder groot dit jaar. Dat geeft Suiker Unie dinsdag 11 september aan bij de start van de bietencampagne.

De opbrengstprognoses van Suiker Unie zijn minder nauwkeurig dan gebruikelijk in deze periode van het jaar, geeft Sikken aan. “Hoeveel droogteschade is er ontstaan en wat is het effect van beregenen en nagroei?”, vraagt Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie, zich dinsdagmiddag hardop af terwijl de fabrieken worden opgestart.

Nog geen opbrengstcijfers bekend

Representatieve cijfers zijn er nog niet. Ook hij is benieuwd naar de opbrengsten en verschillen tussen percelen. “Vooral op de zandgronden in Oost-Nederland heeft de droogte veel schade toegebracht aan de bieten, maar dan op de kleingronden. Het is daar nog steeds heel droog en percelen worden weer beregend”, vertelt Sikken. “Maar er zijn ook positieve weerseffecten. Er zijn ook bietentelers die nog betere opbrengsten hebben dan vorig jaar, dankzij mooie opdrachtige grond. Regen komt nu te laat. Gedane schade wordt er niet mee hersteld een eenmaal beschadigde planten produceren minder. Hergroei kost in het begin ook suiker. Het is voor die telers een grote uitdaging om gewassen aan de gang te houden.”

Suiker Unie verwacht verwerking 7,3 miljoen ton bieten

Vooralsnog houdt Sikken het bij de eerdere verwachtingen van 85 ton bieten en 14,3 ton suiker per hectare. Suiker Unie verwacht 7,3 miljoen ton bieten te verwerken dit jaar.

Volgende week bekijkt de coöperatie of de prognoses moeten worden bijgesteld. Dan draait de campagne een week, zijn uit alle teeltgebieden bieten geleverd en kan de eerste oogst worden beoordeeld.

Opbrengstprognose zakt van 15,7 naar 14,3 ton suiker per hectare

De opbrengstverwachtingen waren begin dit seizoen zeer rooskleurig. Na een verlate zaai haalde het gewas die achterstand dankzij sublieme omstandigheden in en kwam de prognose op 15,7 ton suiker per hectare. Door het scherpe zomerweer kelderde dat getal naar de 14,3 ton van nu. Niet extreem laag, weet Sikken. “Net onder het meerjarig gemiddelde.” De campagne zou eerder beginnen dit jaar, maar dat draaide Suiker Unie terug naar een ‘gewone’ aanvangsdatum van 11 september.

De onzekere opbrengstverwachtingen zijn overigens geen reden om de verlaagde toewijzing voor 2019 weer te verhogen. Die toewijzing heeft alles met de marktmogelijkheden te maken. Als deze al wordt bijgesteld, doet Suiker Unie dat aan het eind van het jaar.