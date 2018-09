Nieuwe opvouwbare metalen box voor aardappelbewaring

Mooij Agro introduceerde op aardappelbeurs Potato Europe een metalen kist voor de bewaring van aardappelen of andere akkerbouwgewassen. De nieuwe bewaarbox is een alternatief voor de traditionele houten kisten.

Het grote voordeel van deze kisten is volgens Mooij dat ze goed te reinigen en te ontsmetten zijn. De kisten zijn van gegalvaniseerd staal. De wanden en bodem zijn bekleed met zachte kunststof roosters. De luchtdoorlatendheid van de boxen is zeker zo goed als die van de traditionele houten kisten.

Tekst gaat verder onder de foto.

De nieuwe opvouwbare bewaarbox van Mooij. Dit exemplaar heeft een inhoud van 1 kuub. - Foto: Henk Riswick

Kisten passen in bestaand ventilatiesysteem

De kisten zijn opvouwbaar tot een tiende van het volume. Leeg nemen ze in de opslag dus weinig ruimte in beslag. Daardoor is het transport van de lege kisten ook goedkoper.

De op de beurs getoonde box heeft een inhoud van 1 kuub, een versie van 2 kuub is ook leverbaar. De maat van de nu leverbare varianten is niet gelijk aan die van de traditionele houten kisten. Volgens Jeroen van Kappel, sales manager van Mooij Agro, passen de boxen goed in een bestaand ventilatiesysteem.

Metalen kist duurder dan houten kist

Mocht er vraag komen naar deze boxen in de Nederlandse standaardmaten, dan kunnen die ook geproduceerd worden. Over de prijs wil Mooij nog niets loslaten. Wel is duidelijk dat de metalen kisten duurder zijn dan houten kisten.