NVWA: Onderzoek diepvriesgroente grootste ooit

Niet eerder deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een groter traceringsonderzoek als in de zaak van de listeria-besmetting in diepvriesgroente.

Met meer dan 15.000 betrokken bedrijven of vestigingen die via Nederlandse partijen zijn beleverd is dit de grootste zaak ooit. Maar niet de meest complexe. Een woordvoerder: “Dit is de grootste tracering die we uitgevoerd hebben als we dit koppelen aan het aantal bedrijven. Bij het incident fipronil was de complexiteit van de tracering een grotere uitdaging.”

Greenyard vindt oorzaak listeria-besmetting Het Belgische groenten- en fruitconcern Greenyard laat weten de oorzaak te hebben gevonden van de listeria-besmetting waar het bedrijf mee te maken had. Het blijkt dat in 1 van de vriestunnels ‘aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes’ is gevonden. De tunnel wordt nu gesloten en de fabriek zal weer in gebruik worden genomen. Dat laatste zal onder strikt toezicht plaatsvinden.

Als gevolg van de mogelijke besmetting haalde Greenyard in juli alle diepvriesgroenten terug die de afgelopen 2 jaar in de Hongaarse fabriek in Baja werden geproduceerd. Aanleiding waren 9 overlijdensgevallen in Europa die gelinkt konden worden aan een listeria-besmetting. De productie in Baja werd daarop stopgezet. Volgens Greenyard heeft de terugroepactie naar schatting zo’n € 30 miljoen gekost.

15 terugroepacties

Voor het onderzoek naar tracering van de productstroom naar 15.000 afnemers heeft de NVWA in totaal melding gemaakt van 15 terugroepacties van vooral diepvriesgroente van het merk Pinguin (van Greenyard) in winkels en restaurants die zijn beleverd door Sligro.

Bij 25 bedrijven is een boete uitgeschreven. Dat zegt niets over de kwaliteit van tracering, stelt NVWA. Bij lang niet alle bedrijven is de tracering en melding ook echt gecontroleerd. “Door middel van een steekproef is gecheckt of deze bedrijven hun afnemers op de hoogte hebben gebracht dat er een schadelijk product is geleverd en dat dit niet meer gebruikt of verkocht moet worden.” Bij de meeste bedrijven was de kwaliteit van de tracering op orde. In een aantal gevallen bleek dat de bedrijven hun afnemers niet volledig of tijdig geïnformeerd hadden. Bij deze 31 bedrijven is een rapport van bevindingen opgemaakt.

‘Zou in HACCP plan moeten staan’

De NVWA zette nog een zwaarder middel in, een dwangsom, maar dat is volgens een woordvoerder bij een zeer beperkt aantal bedrijven ingezet om verdere stappen af te dwingen. “Het is teleurstellend dat dit middel nodig is omdat alle schakels in de handelsketen moeten weten dat de meldplicht bestaat en dat zou in het HACCP plan opgenomen moeten zijn.”