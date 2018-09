NAK verlaagt veel pootgoed in nacontrole

Keuringsdienst NAK heeft tot nu toe 21,7% van het pootgoed in klasse verlaagd tijdens de nacontrole. Dat is veel hoger dan in voorgaande jaren. Vorig jaar lag dat eind september op 17,1% en het jaar daarvoor op 7,8%.

Het forse aandeel klasseverlagingen komt niet als verrassing. Volgens de NAK waren er vroeg in het groeiseizoen al luizenvluchten. Telers zijn laat gestart met selecteren. En door de droogte waren virusaantastingen slecht te zien in het gewas.

Directeur Jan van Hoogen van Agrico schat dat 40% tot 50% van de pootaardappelen is geoogst. ”Op veel plekken was het te droog. Ook wil het pootgoed niet altijd goed afharden. Maar de oogst ligt vóór op die van vorig jaar, toen door regen de oogst grote vertraging opliep. De opbrengst ligt gemiddeld 15% tot 20% onder het gemiddelde.”

Van Hoogen ziet geen problemen met het beleveren van de vroege exportbestemmingen. “Dat pootgoed laten we altijd telen op percelen waar vroeg geoogst kan worden. Die telers sorteren nu al voor de vroege bestemmingen. Bovendien gaat de nacontrole door de NAK tegenwoordig snel, waardoor het pootgoed snel afgeleverd kan worden.”

Opbrengstprijs nog onduidelijk

Of de prijs de kleinere opbrengst gaat compenseren, kan Van Hoogen niet zeggen. “De bovenmaat brengt veel geld op op de consumptiemarkt. Maar voor de Nederlandse industrie werken we met meerjarige contracten. En de prijsvorming op de exportmarkten moeten we nog afwachten.”

Bij handelshuis HZPC is ongeveer 75% geoogst, zegt directeur Gerard Backx. “Vorig jaar was dat ongeveer 50%. De opbrengst is zeker 20% lager dan het meerjarig gemiddelde.” Voor vroege bestemmingen was de oogst in Nederland laat, zegt Backx. “Voor enkele bestemmingen hebben we pootgoed uit Frankrijk gehaald, bijvoorbeeld Pakistan, Bangladesh en West-Afrika.”

De verkoopprijs stijgt niet zodanig dat dit de geringere opbrengsten compenseert, verwacht Backx. “HZPC houdt de laatste jaren altijd een relatief hoog prijsniveau aan. Dus we kunnen wel wat verhogen, maar niet met grote percentages. Voor een deel liggen de prijzen ook al vast. Wat er gebeurt met de uitbetalingsprijs, kan ik nu nog niet zeggen. Dat hangt er ook van af welk deel van het pootgoed we als pootgoed af kunnen zetten.”