Minder verwerkt in eerste campagneweek Sensus

Na een opstarttechnisch lastige eerste week loopt de verwerking in de cichoreicampagne van Sensus volgens plan. De geringe eerste data wijzen op gemiddeld een mooie 17% inuline en een laag tarrapercentage van doorgaans onder 9%.

De fabriek van Sensus is op maandag 17 september opgestart. In de eerste week is vanwege storingen minder cichorei verwerkt dan gepland. Hierdoor kan regionaal wat achterstand in de verlading zijn ontstaan, meldt Sensus. De agrische dienst wijst telers erop dat de laatste weken op sommige cichoreipercelen steeds meer schieters worden waargenomen. Dat is relatief laat en mogelijk te wijten aan stress door droogte en hitte. “Eén schieter bevat vele duizenden zaden, die in volgteelten op kunnen komen”, schetst Sensus de ernst van de zaak. “Verder geven schieters problemen bij het rooien, ze bemoeilijken de ontbladering. Ook kunnen schieters problemen geven bij het versnijden van wortels in de fabriek.”

Een paar schieters kunnen met de hand worden verwijderd. Bij veel schieters is afmaaien een optie, hoewel problemen bij het rooien en verwerken daarmee niet zijn opgelost.