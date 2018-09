Meer klachten over opkomst consumptieaardappelen

Aardappelverwerkers hebben dit jaar meer dan 2 keer zo veel klachten gekregen over de kwaliteit van de geleverde pootaardappelen dan vorig jaar.

De leden van brancheorganisatie VAVI (vereniging van aardappelverwerkers) ontvingen 150 klachten bij de levering van het pootgoed of direct daarna. In 2016 en 2017 waren er tussen de 40 en 60 per jaar van dit soort klachten.

Meer klachten in 2016 en 2018 dan in 2017

Het aantal klachten over de opkomst van de aardappelen in de percelen was dit jaar rond de 300 bij de VAVI-leden. De na-opkomst-klachten waren in 2017 rond de 100 en in 2016 rond de 400 stuks.

Ervaren pootgoedtelers zeggen dat het logisch is dat je in 2016 en 2018 meer pootgoedklachten hebt dan in 2017, aldus Tom van der Meer, voorzitter van de Grondstoffencommissie van de VAVI. “De omstandigheden bij het rooien van pootgoed in 2015 en 2017 waren slechter dan de droge omstandigheden in de herfst van 2016. In het voorjaar van 2016 waren de opkomstproblemen ook groter door het vele water dat in de regio Breda en Venlo is gevallen. Zwakkere pootgoedpartijen laten dan eerder problemen zien. En erwinia geeft meer problemen als het pootgoed in een nat najaar is gerooid, gevolgd door een moeilijk en koud voorjaar, dan bij een droog najaar gevolgd door een groeizaam voorjaar.”

Start ketenproject

Nadat in het voorjaar van 2016 er veel meer opkomstproblemen waren in consumptieaardappelen dan in voorgaande jaren, startte de aardappelsector in de herfst van dat jaar het driejarige Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit.