Lage opbrengst brouwgerst van goede kwaliteit

De lage opbrengst van brouwgerst door droogte heeft geleid tot forse prijsstijgingen.

De oogst van brouwgerst in Centraal Europa, het Baltische gebied en Scandinavië heeft afgelopen seizoen zwaar te lijden gehad van de droogte. Daar heeft de droogte het hardst toegeslagen en ligt de gemiddelde opbrengst 30 à 40% onder het vierjarig gemiddelde. Dat zegt Jos Jennisen van Holland Malt, de grootste verwerker van Nederlandse brouwgerst.

Significante prijsstijging van brouwgerst

Volgens Jennissen heeft de lagere opbrengst tot een significante prijsstijging van brouwgerst geleid, met als gevolg een wat nerveuze markt. Brouwgerst noteert in Mannheim momenteel een groothandelsprijs € 265 per ton. “Wat we zien is dat veel brouwerijen een afwachtende houding aannemen en eerst de daadwerkelijke oogstgegevens willen zien. De brouwerijen hebben niet alleen te maken met een hogere prijs voor brouwgerst, maar zien ook dat energie- en transportprijzen stijgen.”

Tekst gaat verder onder foto

Oogst van brouwgerst in Limburg. De eerste cijfers in Nederland geven aan dat de opbrengst voor wintergerst ongeveer 15-20% lager is dan het vierjarig gemiddelde en voor zomergerst ongeveer 10%. - Foto: Twan Wiermans

Brouwgerst van zeer goede kwaliteit

Voor Nederlandse telers compenseert de prijsstijging de lagere opbrengst. De eerste cijfers in Nederland geven aan dat de opbrengst voor wintergerst ongeveer 15-20% lager is dan het vierjarig gemiddelde en voor zomergerst ongeveer 10%. De lagere opbrengst betreft overigens niet alleen gerst, maar geldt ook voor andere granen, zoals tarwe.

Tegenover de lager uitgevallen kilogramopbrengsten staat dat de kwaliteit van de gerst dit jaar zeer goed is, meldt de stichting Nibem (Nederlands Instituut Brouwgerst, Mout en Bier). De gerst heeft fraaie volgerstpercentages, een mooie sortering, is uitermate droog, blank en vrij van schimmels. In totaliteit is er een hele gezonde oogst van de Nederlandse velden gehaald, zeker in vergelijking met andere regio’s. Vooral de afrijping van de gerst is fraai geweest. Het eiwitgehalte is mooi laag en dat maakt het product goed bruikbaar voor het Nederlandse bier.