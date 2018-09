Laatste tafelaardappelen geveild op Tholen

De Alvantho-veiling op het Zeeuwse Tholen heeft vorige week de laatste gemiddelde weeknoteringen voor de verschillende tafelaardappelrassen op het bord gezet.

Het seizoen 2018 begon op 12 juni relatief laat en liep vorige week (week 38) met 38 ton hard achteruit. “De aanvoer viel vanaf het begin ietwat tegen”, zegt David Hage, directeur van Alvantho. “De piek van andere seizoenen hebben we dit seizoen niet gezien.”

Extreem heet en droog

De hoop was in juni dat er nog regen zou vallen, maar die is niet gekomen. De temperatuur ging omhoog door het warme weer. De zomermaanden waren extreem heet en droog. Hage: “Als we terugblikken op afgelopen seizoen is de prijs voor de oogst van vroege aardappelen de eerste weken ondergewaardeerd gebleven.”

Voor Frieslanders schommelde de prijs in juli rond € 0,29 per kilo en later in het seizoen hield die goed vast op € 0,32 per kilo. Een reden dat de bodem van de prijs een paar centen omhoog trok, kwam door extra vraag vanuit de verwerkende industrie.

De industrie kwam pas eind augustus aan de markt, waarna de notering voor Frieslanders stabiel op € 0,32 kwam te staan. Op dat moment hadden veel vroege aardappelen al een bestemming gevonden, weet Hage. Het hoge prijsniveau dit seizoen geeft het krappe aanbod weer.

Hoge prijzen

Voor Dorés lag de prijs lang rond € 0,50 per kilo. De laatste weken zwakte deze af naar € 0,45 per kilo. De beschikbaarheid van mooie blanke aardappelen met wasserij kwaliteit werd minder, waardoor de bovenkant van de notering iets lager kwam te staan.

Aanbod werd minder

Het prijsniveau van het ras Nicola was ook redelijk goed, hoewel de afzet mondjesmaat was. Volgens Hage is Nicola dit seizoen geen hardloper, maar blijft de prijs goed op niveau. Bildtstar is vanaf het begin in de kistenhandel goed aan de prijs. Bildtstar startte met € 1 per kilo en sloot het seizoen af met € 0,40 per kilo. Het aanbod was de laatste weken minder.

Voor kriel is de aanvoer lang goed geweest met prima prijzen. Wel lag het prijsniveau van kriel dit seizoen grotendeels onder het niveau van de voorgaande seizoenen.

De verschillende rassen in kriel hebben een ander prijsniveau, waardoor de prijs door het seizoen heen wat wisselt. Zo wordt Doré-kriel wordt wat lager gewaardeerd dan Frieslander- of Nicola-kriel. Het grotere aanbod van Doré kriel zorgde eind juli voor een lagere prijs.