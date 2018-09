IRS: schieters afvoeren van perceel

Het bieteninstituut IRS adviseert om schieters in een plastic zak te doen en van het perceel af te voeren, in plaats van de stengel te knakken en op het land te laten liggen.

Schieters die voor half september zijn gevormd, kunnen nog rijp zaad vormen. Zeker schieters die al eerder zijn gevormd, kunnen nu al rijp zaad bevatten. Belangrijk is dus deze schieters niet op het land achter te laten, aldus IRS.

Onkruidbieten

Eén schieter kan wel 4.500 levensvatbare zaden produceren. Daaruit groeien onkruidbieten, welke in volgteelten problemen met zich meebrengen. De loofklapper voorop een bietenrooier kan er voor zorgen dat 1 schieterplant tot een hele haard uitgroeit. Van belang is dus dat een perceel vrij is van schieters, voordat de teler begint met rooien.