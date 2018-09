Het regent glyfosaat in Argentinië

Het is bijna niet voor te stellen, maar wetenschappers van de Universidad Nacional de la Plata in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires vinden glyfosaat in regenwater. Zelfs in steden waar in geen velden of wegen een landbouwgewas te bekennen is.

Dat meldt de universiteit op haar website.

In Argentinië woedt een discussie over de veiligheid van glyfosaat. Dat was ook zo in de EU. Brussel gaf het middel vorig jaar een hernieuwde toelating voor slechts 5 jaar. Over een paar jaar barst de discussie over de veiligheid van het veel gebruikte herbicide opnieuw los. Het Argentijnse onderzoek is munitie voor de tegenstanders van het middel.

Zorgen over hoge concentraties glyfosaat in regenwater

Bioloog Enrique Rodriguez, hoogleraar aan de universiteit en hoofdonderzoeker van de onderzoeksraad van de overheid (Conicet), maakt zich zorgen over de bevindingen van de Argentijnse onderzoekers, zegt hij tegen het internationale persbureau IPS. “De studie toont aan dat de herbiciden glyfosaat en atrazin in hoge concentraties worden gevonden in regenwater. Deze herbiciden worden het meest gebruikt in Argentinië. De concentraties, vooral die van glyfosaat, zijn zo hoog dat ze schadelijk zijn voor de voortplanting van schaaldieren.”

In 80% van de monsters glyfosaat aangetroffen

Het onderzoek is gepubliceerd in Science of the Total Environment. De onderzoekers hebben 112 monsters genomen gedurende 2 jaar in dorpen en steden in 4 provincies in Argentinië. In 80% van de monsters werden glyfosaat en/of atrazin gevonden. De stoffen werden zelfs gevonden in monsters die waren genomen in steden. “Pesticiden verplaatsen zich ook na het gebruik”, zegt Lucas Alonso, onderzoeker bij onderzoeksinstituut Cima, en een van de auteurs van de studie. “Dat glyfosaat en atrazin in regen zitten, betekent een extra blootstelling van de stoffen aan mens en milieu.”

Stijging gebruik glyfosaat kent 2 oorzaken

In Argentinië worden al meer dan 20 jaar gewassen geteeld die bestand zijn tegen glyfosaat. Voor de eeuwwisseling werd gemiddeld 3 liter glyfosaat gebruikt per hectare. Nu is dat 15 tot 40 liter per hectare, afhankelijk van het gewas.

De onderzoekers noemen 2 oorzaken voor de stijging van het gebruik van glyfosaat:

areaal transgene gewassen is sterk gegroeid

onkruiden worden steeds resistenter tegen glyfosaat, waardoor meer liters per hectare nodig zijn