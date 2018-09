HAK kidneybonen ook uit Zeeuws-Vlaanderen

Groente- en peulvruchtenfabrikant HAK gaat na een testperiode van 3 jaar structureel kidneybonen van Nederlandse bodem verwerken. Kidneybonen komen tot op heden vooral uit Noord-Amerika.

Vanaf volgend jaar zijn brengt HAK kidneybonen van Zeeuws-Vlaamse oorsprong op de markt.

HAK is op dit moment bij nog meer testen met andere exotische bonensoorten betrokken, waaronder kikkererwten en zwarte bonen. Deze zijn in het algemeen maar moeizaam in het Nederlandse zeeklimaat te telen. Vanaf oktober 2018 zijn de eerste resultaten hiervan bekend.

Consument eet meer exotische peulvruchten

HAK stelt vast dat Nederlandse consumenten steeds meer exotische peulvruchten eten. “En wij willen die als fabrikant waar mogelijk dichtbij huis telen”, licht inkoopdirecteur Adri den Dekker toe. “Maar van oudsher gedijen de meeste exotische bonensoorten niet goed op onze grond en in ons weer. We streven ernaar om zo veel mogelijk duurzame gewassen en dus producten in de omgeving van Giessen te telen. Als ook deze andere proeven slagen, kunnen we in de toekomst nog meer exotische bonen van Nederlandse grond halen.”

Teler De Koeijer levert eerst kidneybonen

De eerste kidneybonen komen van teler De Koeijer uit Aardenburg. De test op Nederlandse bodem is een nauwe samenwerking met onder meer teeltorganisatie CZAV. Een belangrijk deel van de wereldwijde teelt van kidneybonen vindt in Noord-Amerika plaats.