Graanoogst EU kleinste in 8 jaar

De graanoogst in de Europese Unie is de kleinste in 8 jaar.

Vooral de tarweoogst is zwaar tegengevallen door het lastige groeiseizoen. Maar er komt ook minder mais van de akkers, verwacht de Europese Commissie.

Graanprijzen stijgen

De tegenvallende oogst drijft de graanprijzen omhoog. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) noteert deze week € 209 per ton voertarwe, Rotterdam geleverd. Dat is € 38 (+22%) meer dan vorig jaar in dezelfde week. De RVO-maisnotering staat nu op € 175 per ton. Dat is € 9 (+5%) meer dan vorig jaar.

7% minder graan geoogst

De Commissie schat de totale Europese graanoogst dit jaar op 286,9 miljoen ton. Dat is 7% minder dan vorig jaar en ook 7% minder dan het 5-jarig gemiddelde. Terwijl het graanareaal nagenoeg stabiel blijft op 55,2 miljoen hectare. De hectareopbrengsten bij tarwe liggen 7,5% onder het niveau van vorig jaar. Bij gerst is de opbrengstdaling 7,6% en bij mais verwacht de Commissie dat 3,5% minder per hectare wordt geoogst.

Europese graanvoorraad aangesproken

Omdat de oogst achterblijft bij het verbruik en de EU meer graan exporteert dan importeert, moet de graanvoorraad worden aangesproken. Op 1 juli bij de start van het graanseizoen lag er 53,4 miljoen ton graan in de Europese silo’s. De Commissie verwacht dat daar op 30 juni 2019 nog 43 miljoen ton van over is. Krimpende voorraden duwen de prijzen omhoog omdat dan tegenvallende oogsten minder goed opgevangen kunnen worden.