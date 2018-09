Flinke uitschieters in bietencampagne

De grote spreiding in oogstresultaten van suikerbieten wordt bevestigd in de eerste kwaliteitsgegevens van Suiker Unie. Opvallend zijn de suikergehaltes van boven de 18%.

De eerste week van bietencampagne 2018-‘19 resulteert in een gemiddeld suikergehalte van 15,9% (vorig jaar: 15,7%, 2016: 16,3%). Uit een kleine 30 teeltgebieden zijn bieten de afgelopen week geleverd. Het suikerpercentage varieert van 14,4% (Kop van Zuid-Holland) tot 18,2% (Groningen BRD).

Grote spreiding

“De spreiding is altijd enorm, maar dit jaar nog groter”, licht Gert Sikken, directeur agrarische zaken toe. “Zowel in tonnen per hectare als in percentage suiker. Incidenteel zitten partijen onder de 14%.” Op die percelen is echt iets aan de hand, weet Sikken. Naast verdroging misschien ook hergroei. “Maar partijen boven de 19% zien we ook. Dat zijn geen bieten die flink zijn doorgegroeid, want dan wordt het percentage niet zo hoog. Ik vermoed dat dit bieten zijn die wel enige last hebben gehad van de droogte, maar niet teveel. Daardoor hebben ze minder wortel aangemaakt, maar wel suiker geproduceerd.”

Hoge wortelopbrengsten

Het liefst ziet het verwerkende bedrijf toch de hoge wortelopbrengsten, want die leveren per hectare de meeste suiker. De tarrapercentages zijn door de droge omstandigheden overigens overal laag met een eerste weekgemiddelde van 6,5%. De winbaarheid schurkt tegen de 90 punten, wat vrij normaal is.

Geschoven in de planning

Vanwege de grote verschillen, die grotendeels aan de grondsoort en secundair aan beregening te herleiden zijn, heeft Suiker Unie geschoven in de planning. “Vanaf de Noordelijke lichte grond hebben we bijvoorbeeld nog niet zoveel geladen. Daar heeft de droogte veel schade toegebracht. Daar houden we rekening mee. Vanaf de klei in Flevoland hebben we juist wat meer opgehaald. Eind augustus hebben we dat al zo gepland. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, want we hebben wel een bedrijf met 2 fabrieken te runnen.”

Onzeker seizoen

Het blijft onzeker hoe het seizoen verder verloopt. Onzekerder dan normaal. “Het was een extreem seizoen waarvoor we geen referentie hebben. Hoe reageren bieten of het weer dat nog komt? Dat lever wel weer nieuwe informatie voor de toekomst.”

Beregenen is nog steeds een goed idee als het gewas nog voldoende tijd heeft om ervan te profiteren

Het is nog steeds droog, benadrukt Sikken. “Deze week is het weer volop zomer. Slapende bieten zie je ook nog steeds. Beregenen is nog steeds een goed idee als het gewas nog voldoende tijd heeft om ervan te profiteren. We zien namelijk op lichte gronden heel mooie percelen, omdat die bieten voldoende water toegediend hebben gekregen.”

Sikken houdt voorlopig nog vast aan de ‘oude’ opbrengstprognose: 14,3 ton suiker en 85 ton bieten per hectare.