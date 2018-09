Erwinia bepalend voor klasseverlaging pootgoed

De veldkeuring van pootaardappelen leverde het grootste areaal klasseverlagingen (15,6%) op sinds 2012. Maar 2016 scoorde vrijwel net zo hoog (15,5%). Erwinia speelt een grote rol in de klasseverlagingen.

Keuringsdienst NAK verlaagde 15,6% van het areaal in klasse. Daarvan werd 2,2% afgekeurd. De resultaten komen overeen met de veldkeuring van 2016 met 15,5% klasseverlagingen, waarvan 2,6% is afgekeurd. De slechtste veldkeuring van de laatste 10 jaar was die van 2009 met 23,3% klasseverlagingen, waarvan 4,2% afgekeurd. De veldkeuringen van 2014, 2015 en 2017 scoorden beduidend beter dan die van dit jaar.

Erwinia vaak oorzaak slechte keuringsresultaten

In jaren met slechte keuringsresultaten steekt erwinia altijd de kop op. In 2012 is 17,2% van het totale areaal pootgoed in klasse verlaagd vanwege bacterieziek. In 2016 was dat 12,5% en dit jaar 13,7%. In jaren met goede keuringsresultaten werd minder dan 9% van het areaal in klasse verlaagd vanwege erwinia. In 2017 was dat het geval bij 5,4%. Dat was de beste erwinia-score van de laatste tien jaar. De overige oorzaken van de klasseverlagingen (virus en stand) schommelen veel minder over de jaren heen.

Telers telen vaker hogere pootgoedklassen

Keuringsresultaten schommelen ook doordat de telers steeds meer hogere klassen telen. In 2012 was 45% van het pootgoed aangemeld voor de klasse S of SE. Dit jaar is 61% aangemeld voor de klassen PB1 tot en met SE (sinds 2016 geldt de nieuwe klasse-indeling, waarbij de vroegere S-klasse is onderverdeeld in PB 1 t/m 4 en S). In de hogere klassen gelden strengere kwaliteitsnormen, waardoor een perceel eerder in klasse wordt verlaagd.