Ekoplaza door Reclame Code Commissie op vingers getikt

De biologische supermarktketen Ekoplaza is door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt.

Ekoplaza beweerde in reclame-uitingen de enige gifvrije supermarkt te zijn en dat zijn biologische boeren gifvrij werken. De reclameslogan suggereert dat bij het telen en verwerken van producten geen enkele vorm van gif wordt gebruikt. Het spuiten van ‘natuurlijke’ bestrijdingsmiddelen is echter toegestaan in de biologische landbouw.

De supermarktketen kan volgens de Reclame Code Commissie de absolute claim ‘gifvrij’ niet garanderen, omdat de producten van Ekoplaza residuen van biologische gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten. De slogan ‘Enige gifvrije supermarkt’ is daarom in strijd met de reclamecode. De Reclame Code Commissie beveelt de supermarkt daarom aan om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

Akkerbouwer diende klacht in

Indiener van de klacht is Martijn Knuivers, agrarisch journalist werkzaam bij Boerderij en akkerbouwer in Winterswijk-Meddo.

Of een middel van natuurlijke of chemisch-synthetische oorsprong is, zegt niets over de toxiciteit van het middel

De gangbare teler stoorde zich aan de suggestieve reclame van de biologische supermarktketen. “De bewering dat Ekoplaza de enige gifvrije supermarkt is, was naar mijn mening misleidend. Alle Nederlandse akkerbouwers, zowel gangbare als biologische, doen hun best gezonde producten te telen, al dan niet met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ongeveer de helft van de chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen laat geen resten achter op de producten, waardoor dus ook van deze gangbare producten gezegd kan worden dat ze ‘gifvrij’ zijn. In de biologische landbouw worden ook bestrijdingsmiddelen gebruikt, weliswaar natuurlijke, maar hiervan kunnen ook resten op de producten achterblijven. Of een middel van natuurlijke of chemisch-synthetische oorsprong is, zegt niets over de toxiciteit van het middel. Uit een studie van de Europese Unie blijkt dat biologische bestrijdingsmiddelen zelfs giftiger kunnen zijn dan chemisch-synthetische.”

Niet per se milieuvriendelijker

Ook zijn biologische bestrijdingsmiddelen niet altijd milieuvriendelijker. Neem de bestrijding van het schadelijke insect trips in uien. Gangbare telers spuiten daar tegen met het insecticide Movento, op basis van de chemisch-synthetische stof spirotetramat. Biologische uientelers spuiten veelal met het natuurlijke middel Tracer, op basis van het bacteriepreparaat spinosat. Het natuurlijke middel Tracer is echter veel schadelijker voor het milieu dan Movento. Zo scoort Movento op de CLM-milieumeetlat 1 milieubelastingpunt op waterleven en nul milieubelastingpunten op bodemleven en grondwater, terwijl het natuurlijke middel Tracer respectievelijk 320, 124 en 2 milieubelastingpunten scoort.

Gebruik van koperoxychloride

Ook is het toegestaan biologische aardappelen te spuiten met koperoxychloride tegen de gevreesde schimmelziekte phytophthora. In de gangbare aardappelteelt is dit giftige ‘natuurlijke’ bestrijdingsmiddel al sinds 2000 verboden vanwege zijn schadelijkheid voor het bodemleven. Met andere woorden: biologisch wil niet zeggen onbespoten en gifvrij.

Bij Ekoplaza was niemand beschikbaar voor een reactie op de uitspraak van de Reclame Code Commissie.