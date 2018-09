Droog seizoen leidt tot minder bewaarpeen

Nederland produceert minder bewaarpeen dit seizoen. Een groeizame herfst kan de achterstand en grote variatie in gewasontwikkeling niet meer goedmaken. Bovendien is het areaal gekrompen.

De verschillen zijn groot; van goede opbrengsten in Flevoland (zo’n 65% van het areaal) tot een langdurige groeistilstand en dus lagere opbrengsten in het Zuidwesten en Groningen. Dat zegt Robert Schilder, verkoopleider van Bejo Zaden. Maar gemiddeld wordt de opbrengst kleiner.

Peenoogst. Dit jaar pakt hij kleiner uit door de droogte. - Foto: Henk Riswick

Daar waar de groei achterblijft, speelt vochttekort de peenteelt parten. Ook de kwaliteit lijdt eronder. “De vorm wordt vreemd, omdat de peen niet goed kan uitvullen als het droog is. Kronkelige, ruwe peen is dan het gevolg.”

Veel groei in herfst is mogelijk

Schilder plaatst gelijk een kanttekening: “In de herfstmaanden kan peen nog ontzettend hard groeien. Dan moet er wel regen op.” Tot half oktober staat er echter geen regen van betekenis in de prognoses. “Het blijft nog wel even koffiedik kijken. En oppassen geblazen, want na een droge zomer komt vaak een strenge winter. Het rooien moet dus niet te lang worden uitgesteld.”

Afzet zal geen probleem zijn

Het areaal winterpeen is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2018 zo’n 200 hectare kleiner dan vorig jaar en komt daarmee op bijna 6.300 hectare. Het is het tweede groentegewas van Nederland, na ui. Maar wel voor het derde seizoen een krimpend gewas in oppervlakte. Dat is goed voor de balans in de markt, want grote afzetbestemmingen als Duitsland worden steeds meer zelfvoorzienend. Maar gezien de matige oogsten van 2018 kan de afzet geen probleem zijn. Het af-landseizoen is met een recordhoge notering van €24 per 100 kilo begonnen op de beurs in Emmeloord.