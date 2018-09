Diepwortelend gewas beperkt nitraatuitspoeling

Er is geen relatie tussen de mate van de stikstofbemesting uit dierlijke mest of kunstmest en het nitraatgehalte in het grondwater.

Dat is 1 van de conclusies uit het project 'Slim bemesten'. Dat vertelden projectleiders Sjef Crijns van Delphy en Ellen Kusters van AgriConnection op de Praktijkmiddag Akkerbouw in Wijnandsrade (L.). Nitraatrichtlijn Binnen het project 'Slim bemesten' wordt gezocht naar een betrouwbaar systeem om met behoud van stikstofnormen te voldoen aan de nitraatrichtlijn van maximaal 50 mg NO3 per liter bodemvocht. Het project richt zich op de Limburgse lössgronden, omdat daar ondanks strengere bemestingsnormen moeilijk aan de richtlijn is te voldoen. Tekst gaat verder onder foto Hoe dieper een gewas wortelt, zoals hier bij suikerbieten, des te minder nitraatuitspoeling er is naar het grondwater. - Foto: Henk Riswick Aangetoond moet worden dat voldaan kan worden aan de nitraatrichtlijn bij een stikstofgebruiksruimte die aansluit op het landbouwkundig advies. Met een Nitraatuitspoelingsmodel wordt het effect van een maatregel doorgerekend. Minder nitraat bij diepwortelend gewas Tussen de 13 aan het project deelnemende akkerbouwbedrijven zijn er duidelijke verschillen. Deze komen vooral voort uit de gewaskeuze. Hoe hoger het aandeel diepwortelende gewassen, zoals suikerbieten en wintertarwe, in het bouwplan, hoe minder nitraat in het grondwater.