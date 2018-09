Bieten in België herstellen nauwelijks van droogte

De bieten herstellen in België nauwelijks van de droogte. De suikerproductie blijft achter bij die van vorig jaar.

De bieten hebben weinig nieuw loof gevormd, blijkt uit proefrooiingen van het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB). Het KBIVB doet proefrooiingen voor de suikerproducenten Iscal in Wallonië en Tiense Suikerraffinaderij in Vlaanderen.

Volgens KBIVB produceren de bieten de laatste 2 weken gemiddeld 147 kilo suiker per hectare per dag

Gemiddeld 74,6 ton wortelgewicht

Bij de proefrooiing voor Iscal op 3 september zaten de bieten op gemiddeld 74,6 ton wortelgewicht per hectare. Dat is 17% minder dan de ruim 90 ton bieten die vorig jaar rond deze tijd in de grond zat. Het suikergehalte is ook iets lager: 15,81% nu tegen 16,17% vorig jaar. Daardoor ligt de suikerproductie bij de Waalse bieten nu op 11,9 ton suiker per hectare tegen 14,5 ton vorig jaar.

Volgens de KBIVB produceren de bieten de laatste 2 weken gemiddeld 147 kilo suiker per hectare per dag. Gerekend over 4 weken ligt dat op 138 kilo, waar 168 kilo normaal is.

Suikerproductie van 12,7 ton per hectare

De proefrooiing voor Tiense Suikerraffinaderij van 27 augustus laat hetzelfde zien. Het wortelgewicht lag met 75,8 ton 20% achter op dat van vorig jaar. De suikerproductie van 12,7 ton per hectare is 21% kleiner dan vorig jaar. Bij Tiense Suiker zijn de proefrooiingen dit jaar een week vervroegd ten opzichte van vorig jaar. Dat vertekent de vergelijking enigszins.