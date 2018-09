Bacterie tegen schimmels en insecten toegelaten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) heeft een middel op basis van een bacteriestam toegelaten.

Het werkt als een soort probioticum voor planten. De bacterie beschermt de wortels en versterkt ook de natuurlijke afweermechanismen van de plant. Daardoor krijgen schimmels en insecten geen kans. Het middel was al toegelaten in enkele andere Europese landen. Het middel heet Integral Pro en heeft als actieve stof de bacteriestam Bacillus amyloliquefaciens, strain MBI 600. Het krijgt een toelating als fungicide en insecticide in koolzaad.

Bescherming tegen grauwe schimmel

Een zaadbehandeling met de bacterie beschermt de plant op verschillende manieren tegen grauwe schimmel (Botrytis cinerea). De bacterie vermeerdert zich rond de wortels, waardoor zij de ruimte en voedingsstoffen van aanvallers inneemt en ze produceert ook verschillende schimmelwerende stoffen. Deze verstoren de groei van schimmeldraden en verhinderen het ontkiemen van sporen. Daarnaast helpt de bacterie ook het immuunsysteem van de plant te activeren, waardoor die een betere weerstand krijgt.