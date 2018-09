Avebe verhoogt voorschotprijs aardappel naar € 67

Coöperatie Avebe verhoogt per direct de voorschotprijs voor aardappelen geleverd in campagne 2018.

De voorschotprijs voor aardappelen bedraagt € 67 per ton bij 19% zetmeel. Het is de tweede verhoging van de voorschotprijs in korte tijd. Enkele weken geleden ging die van € 57 naar € 62 per honderd kilo. Het voorschot is nu ruim 17% hoger dan dat van vorig jaar. Zoals gebruikelijk komen de kosten voor verlading en transport voor rekening van Avebe.

De coöperatie kondigt bovendien aan het volledige coöperatieresultaat van campagne 2018/2019 uit te keren aan de leden.

Extreme droogte als aanleiding

Directe aanleiding voor de maatregelen is de extreme droogte en hitte die zowel voor de Avebe-leden als voor de onderneming grote gevolgen heeft. “We realiseren ons dat we met deze maatregelen de droogteproblemen niet oplossen”, zegt een woordvoerster. “Ondernemers die echt getroffen zijn helpen we er niet mee uit de brand. Avebe is goed op koers. Maar het moet ook duidelijk zijn dat we voor een goed rendement een zo groot mogelijk volume aardappelen nodig hebben.”

Doordat over de hele linie de aardappelopbrengsten laag zijn, wordt van verschillende kanten aan bovenquotum-aardappelen van Avebe-telers getrokken. - Foto: Hans Prinsen

Aardappelopbrengsten laag

Doordat over de hele linie de aardappelopbrengsten laag zijn, wordt van verschillende kanten aan bovenquotum-aardappelen van Avebe-telers getrokken. Met de verhoging van de voorschotprijs snijdt Avebe in zekere zin het Duitse Emsland Starke en de vlokkenindustrie de pas af. “Maar ook zien we vraag vanuit andere, meer fluctuerende markten.” Ook fritesfabrieken zijn druk met veiligstellen van hun grondstofstroom.

We willen al onze leden gelijk benaderen zonder een beslag te leggen op de toekomst

Het bestuur van de coöperatie geeft aan dat er gezocht is naar de mogelijkheden die ondersteunend zijn aan de leden terwijl de coöperatieve beginselen wel overeind blijven. “We willen al onze leden gelijk benaderen zonder een beslag te leggen op de toekomst. We kiezen daarom voor een gedegen aanpak, die recht doet aan de situatie in dit jaar en past bij de strategische koers van Avebe waarin we werken aan een stapsgewijze verhoging van de prestatieprijs”, aldus bestuursvoorzitter Bert Jansen.

Blijft het nu bij deze tweede verhoging van de voorschotprijs? “Dat is niet gezegd”, aldus de woordvoerster. “Als we daarvoor mogelijkheden in de markt te zien, zullen we niet nalaten er nogmaals wat bij op te doen.”