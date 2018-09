Aardappelverwerking augustus loopt terug

De Nederlandse verwerkende industrie heeft in augustus minder aardappelen verwerkt dan een jaar geleden.

Er werd vorige maand 279.600 ton aardappelen verwerkt. Dat is ruim 15% minder dan een jaar eerder, toen de productie relatief hoog lag. Dit blijkt uit cijfers van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Minder tonnen importaardappelen

Het percentage importaardappelen ligt met 42,3% iets hoger dan een jaar eerder (augustus 2017: 41,3%). Er is 118.200 ton aardappelen uit het buitenland verwerkt. Dat is 18.500 ton minder importaardappelen dan in dezelfde maand vorig jaar zijn verwerkt.

Aanbod aardappelen beperkt

Hoewel de verwerkingscapaciteit van de verwerkende industrie groter is, bleek het aanbod aardappelen deze zomer beperkt. Fabrieken hebben langer doorgedraaid met aardappelen van de oude oogst (2017), omdat het steeds duidelijker werd dat de droogte en hitte in West-Europa voor lagere opbrengsten ging zorgen. Sommige fabrieken konden de productielijnen niet volop benutten bij gebrek aan aanvoer. Dat is terug te zien in de cijfers. In juli 2017 werd voor de laatste keer onder 300.000 ton aardappelen per maand verwerkt. De verwerking ligt met 584.000 ton in de eerste twee maanden van dit seizoen 4,4% achter op dezelfde periode vorig jaar.