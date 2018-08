Weuthen noemt 2018 crisisjaar voor aardappel

Het Duitse handelshuis Weuthen noemt dit aardappelseizoen door de lage opbrengst een crisisjaar.

De aardappeloogst is dit jaar historisch laag. “De opbrengstverwachtingen liggen in het Hafpal-gebied 6 tot 7 miljoen ton lager voor de aardappeloogst 2018”, zegt Ferdi Buffen, directeur van het Duitse aardappelhandelshuis Weuthen op de drukbezochte jaarlijkse aardappeldag.

Tekort van 2 miljoen ton in Duitsland

In de EU5 wordt een opbrengst van 20 tot 22 miljoen ton aardappelen verwacht. Afgelopen jaar, een jaar met enorme opbrengsten, was dat nog 30 miljoen ton. Voor Duitsland zelf lijkt de opbrengst op 8,25 tot 8,75 miljoen ton uit te komen; een tekort van 2 miljoen ton. Aardappelen in Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Polen en Zuidoost-Europa laten een vrijwel gemiddelde groei zien. Maar de verwerkende industrie zal extreem zuinig te werk gaan en alles verwerken wat kan. Buffen: “In andere crisisjaren konden we altijd wel ergens uit Europa extra aardappelen halen. Nu niet.”

Aardappelen voor veevoer

Het is nog geen 8 weken geleden dat aardappelen in het veevoer werden afgezet voor prijzen tussen € 1 tot € 3 per 100 kilo. Oude oogst wordt tot volgende week nog verwerkt, daarmee is het seizoen 2017-‘18 opgerekt tot 13,5 maanden. Hierdoor blijven voor dit seizoen grofweg 11 maanden over om in te vullen.

Tekst gaat verder onder foto

Aardappelen rooien in Duitsland, op archiefbeeld. Voor Duitsland lijkt de opbrengst dit jaar op 8,25 tot 8,75 miljoen ton uit te komen; een tekort van 2 miljoen ton. - Foto: Jan Sibon

Aardappelprijzen omhoog door schaarste

Schaarste zorgt voor een hoog prijsniveau. De prijs voor af-land fritesaardappelen blijft tot half/eind oktober tussen € 25 en € 29 per 100 kilo bewegen. Voor het bewaarseizoen staat de termijnmarkt boven € 30 per 100 kilo voor het aprilcontract 2019, schat Buffen. Ook de contractprijzen zullen voor oogst 2019 fors hoger uitvallen. Buffen gaat er vanuit dat telers graag aardappelen willen blijven telen, maar pootgoed wordt volgend seizoen een beperkende factor.