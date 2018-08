WUR wil zouttolerante ui selecteren

Wageningen UR wil het huidige rassenpakket in uien evalueren om zo de meest zouttolerante rassen te selecteren.

Die kennis kan volgens WUR-veredelingsspecialist Gerard van der Linden helpen in de strijd tegen droogteschade. Hij vertelde hierover op de jaarlijkse Uiendag in Colijnsplaat. Zout belemmert de opname van water en dat belemmert weer de ontwikkeling van de plant. Een ras met tolerantie is veiliger om te telen in een gebied waar geen zoet water voorhanden is.

Bezoekers aan de jaarlijks Uiendag laten zich voorlichten bij de proef- en demovelden op de Rusthoeve. De uien zijn erg klein. - Foto: Anton Dingemanse

“Rassenkeuze is een van de factoren om droogteschade te voorkomen. Irrigatie en een weerbare bodem zijn ook belangrijke aspecten om stressvolle situaties het hoofd te kunnen bieden”, zegt hij erbij.

Zout en brak water winnen terrein door droogte

Aanleiding om de rassen onder de loep te willen nemen, is het feit dat de droogte ertoe heeft geleid dat zout of brak water terrein won van zoet water. Daar lijden planten onder. “Weten waarom bepaalde rassen wel of niet weerbaar zijn, helpt ons ook om nog sterkere rassen te veredelen.”

Sterk wortelgestel verhoogt zouttolerantie

Zouttolerantie zit ’m in het wortelgestel, geeft Jeroen de Haas van uienveredelingsbedrijf De Groot en Slot aan. “Wij zijn al sinds jaar en dag bezig om het wortelgestel van uien te verbeteren en zien daar ook resultaten van. Een sterk wortelgestel wortelt dieper en vindt makkelijker water.”