Veldkeuring pootgoed eindigt op niveau 2016

De resultaten van de veldkeuring van pootaardappelen stabiliseren de laatste weken.

Daardoor komen de keuringsresultaten uiteindelijk rond het niveau van 2016. Tot nu toe moest de keuringsdienst NAK meer pootgoed in klasse verlagen of afkeuren.

15,8% pootgoedareaal verlaagd, 2,3% afgekeurd

De veldkeuring is vrijwel afgelopen. Tot nu is 15,8% van het pootgoedareaal in klasse verlaagd en 2,3% afgekeurd. In 2016 kwam de eindstand op 15,5% klasseverlagingen en 2,6% afkeuringen. In 2017 verliep de veldkeuring positiever voor de telers met 8,1% klasseverlagingen en 0,9% afkeuringen.

De telers hebben van ongeveer 13.000 hectare het loof vernietigd, meldt NAK. Tot nu toe is ongeveer 50 hectare pootgoed gemeld als gerooid.