Uienolie blijft toegestaan tegen wortelvlieg

Uienolie blijft toegestaan als basisstof voor de bestrijding van de wortelvlieg.

Deze goedkeuring geldt voor onbepaalde tijd en voor alle lidstaten van de EU. Dat meldt de biologische brancheorganisatie Bionext.

Afschaffing RUB-lijst

Uienolie wordt gebruikt door biologische en gangbare boeren om de wortelvlieg te weren uit uienpercelen. De stof mocht worden gebruikt voor deze toepassing volgens de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen).

De RUB-regeling bestaat niet meer. Voor stoffen die op de lijst staan kon tot 15 februari dit jaar een reguliere toelating worden aangevraagd.

Bionext heeft een toelating aangevraagd als basisstof en de EU heeft daarmee ingestemd. Daardoor blijft het gebruik toegestaan in de hele EU. Bionext noemt uienolie een dier-, natuur- en mensvriendelijke manier van gewasbescherming.

Uienolie misleidt wortelvlieg

In 2007 ontdekte een groep biologische boeren en het onderzoeksinstituut WUR dat de wortelvlieg wordt misleid door de sterk geurende uienolie. De vliegen kunnen de peen niet vinden en hun eitjes daar leggen. Dat leidt tot verminderde vraat in de peen door de larve die uit die eitjes komt.

De RUB-lijst is door de overheid opgesteld en bevat producten die in de landbouw gebruikt mochten worden zonder uitgebreide toetsing. Magere melk staat er bijvoorbeeld op. Deze lijst wordt geleidelijk afgeschaft, omdat het niet past in de Europese wetten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Producten van die lijst moeten nu een gewone toelatingsprocedure doorlopen en goedgekeurd worden, anders worden ze uiteindelijk verboden. De Europese voedselautoriteit Efsa heeft uienolie als veilig beoordeeld.