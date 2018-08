Twee nieuwe wintertarwerassen op rassenlijst

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft 2 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2019.

In de CSAR werken de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO Nederland samen. Beide nieuwe rassen zijn van Wiersum Plantbreeding in Winschoten.

WPB Durand is een baktarwe die opvalt door een hoge resistentie tegen bruine roest, meeldauw en bladvlekkenziekte. In een teeltsysteem zonder ziektebestrijding komen de opbrengsten op kleigrond 5 tot 10% bovengemiddeld uit. Met ziektebestrijding scoort WPB Durand 2 tot 3% bovengemiddeld.

Het tweede nieuwe ras WPB Ebey valt in de categorie overige tarwe. WPB Ebey is een relatief kort ras dat qua ziekteresistentie bovengemiddeld scoort. Het opbrengstniveau zonder ziektebestrijding ligt 4 tot 5% boven gemiddeld. In een teeltsysteem met ziektebestrijding ligt het opbrengstniveau van het ras WPB Ebony tussen 0 en 3% boven het gemiddelde opbrengstniveau van alle rassen in de rassenlijst.