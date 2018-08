‘Suikerproducenten krijgen nog meer kopzorgen in 2019’

De suikerproducenten in de EU krijgen het in 2019 nog moeilijker dan dit jaar.

Terwijl een aantal producenten nu al verlies lijdt. Dat verwacht het Franse marktbureau Agritel. Dat komt door de stijgende graanprijzen in de Europese Unie. Dat roept bij akkerbouwers de vraag op wat ze gaan telen in 2019, stelt het bureau. “De suikerproducenten zijn niet in staat aantrekkelijke bietenprijzen te beloven. Door de stijgende graanprijzen kan het bietenareaal flink dalen in 2019.” Dit betekent nog meer kopzorgen voor de suikerproducenten.

Vaste kosten verdelen over minder bieten

Volgens Agritel produceert een aantal bietenverwerkers al onder de kostprijs. Südzucker, de grootste suikerproducent in de EU, verwacht een verlies van € 100 miljoen tot € 200 miljoen op de suikeractiviteiten in 2018/2019. Als akkerbouwers in 2019 minder bieten zaaien, moeten de verwerkers hun vaste kosten verdelen over minder bieten. Terwijl veel producenten in aanloop naar de afschaffing van de suikerquotering eind september 2017 flink hebben geïnvesteerd in hun fabrieken. “Dit brengt de suikerproducenten in grote problemen”, stelt het marktbureau.

Dieptepunt van april aangetikt

De bietenverwerkers hebben het moeilijk vanwege de lage suikerprijs. Die zakte woensdag op de termijnmarkt in Londen onder de $ 315 per ton (€ 269) witsuiker (oktobercontract). Hiermee tikt de suikerprijs eventjes het dieptepunt van april dit jaar aan. Dat was toen de laagste suikerprijs in meer dan negen jaar. De laagste prijs ooit in Londen was in 2002 toen de suikerprijs zakte naar $ 173 (€ 148).