Suikerprijs stijgt iets, maar blijft laag

De suikerprijs gaat de komende maanden iets omhoog, maar suiker is eind dit jaar veel goedkoper dan begin dit jaar. De enorme voorraad suiker in de wereld blijft druk houden op de prijs. Dat is de conclusie van een enquête van persbureau Reuters onder 10 marktanalisten en handelaren, meldt het Oekraïense marktbureau UkrAgroConsult.

De notering van het eerstaflopende termijncontract voor ruwe suiker (oktober 2018) sloot woensdag 1 augustus op de termijnmarkt in New York op 10,48 dollarcent per pound (€ 199 per ton). Dat was de laagste notering in 3 jaar. Volgens de enquête verwachten de suikerspecialisten eind oktober een prijs van 11,50 dollarcent per pound (€ 219 per ton). Dat stijgt naar 12 cent (€ 229) eind dit jaar. Dat is 14,5% boven het dieptepunt van woensdag, maar wel bijna 21% lager dan aan het begin van dit jaar voor het contract werd betaald.

Productie neemt fors toe

Op de termijnmarkt in Londen laat de notering voor witsuiker dezelfde tendens zien. De specialisten verwachten eind oktober een prijs van $ 326 (€ 282) per ton. De prijs van het eerstaflopende termijncontract stijgt verder naar $ 330 (€ 286) eind dit jaar. Dat is 5% hoger dan afgelopen woensdag, maar 16% lager dan aan het begin van dit jaar.

De specialisten verwachten voor dit seizoen (2017-‘18) een suikeroverschot van 10,8 miljoen ton. Dat komt vooral door de sterk gegroeide productie in India, Thailand en de EU. Voor volgend seizoen (2018-‘019) schatten ze het overschot in op 6 miljoen ton suiker. De grote export vanuit India en de EU houden druk op de suikerprijs op de wereldmarkt.