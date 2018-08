Suikeroverschot drukt bietenprijs

Komend seizoen wordt wereldwijd opnieuw te veel suiker geproduceerd, waardoor bietenprijzen dalen.

De bietentelers in Europa krijgen het dit jaar dubbel voor de kiezen. Ze produceren minder bieten per hectare vanwege de droogte. En ze krijgen daar ook nog eens een lage bietenprijs voor betaald, omdat de wereld volgend seizoen 2018/2019 opnieuw veel te veel suiker produceert.

Suikermarkt blijft overvoerd

Dat valt op te maken uit de resultaten van de proefrooiingen en uit de eerste oogstprognose van de International Sugar Organisation voor het nieuwe seizoen 2018/2019, dat 1 oktober begint. De suikermarkt blijft volgend seizoen overvoerd, stelt de ISO.

Wereldvoorraad suiker groeit naar record van 98,4 miljoen ton

De organisatie van 87 suikerproducerende landen schat de wereldproductie op 185,2 miljoen ton, terwijl de wereld maar 178,5 miljoen ton suiker nodig heeft. Door de overproductie groeit de wereldvoorraad suiker naar een record van 98,4 miljoen ton. De ISO verwacht dan ook dat de suikerprijs voorlopig laag blijft, want grote voorraden drukken de prijzen.

De prijs van ruwe suiker daalde op de termijnmarkt in New York begin deze week dan ook naar het laagste niveau in 10 jaar. Op de termijnmarkt in Londen kruipt de suikerprijs langzaam richting $ 300 per ton. Ook dat is de laagste suikerprijs sinds 2008.

Laagste suikerprijs ooit

De Europese Commissie publiceerde vandaag de laagste suikerprijs ooit. De Commissie berekent iedere maand de gemiddelde verkoopprijs van voedingssuiker in de EU. Volgens de Commissie bedroeg die in juni € 361 per ton. Dat is de laagste suikerprijs sinds de Commissie in juli 2006 begon met de maandelijkse publicatie van de suikerprijs. De prijs in juli wordt eind september gepubliceerd.

Proefrooiingen in België en Duitsland wijzen uit dat de suikerproductie ver achter blijft. Volgens de laatste proefrooiingen in Vlaanderen hebben de bieten nu gemiddeld 9,7 ton suiker per hectare geproduceerd. Dat was vorig jaar op 21 augustus bijna 12 ton. Cosun verwacht dat de Nederlandse bietentelers uiteindelijk gemiddeld 14,3 ton suiker per hectare gaan produceren. Dat was vorig jaar 15,5 ton.