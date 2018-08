Startnotering koolzaad op € 370 in Groningen

De eerste notering voor koolzaad van seizoen 2018-’19 start op de graanbeurs in Groningen met € 370 per ton.

Dat is € 5 hoger dan waarmee de notering vorig jaar op 1 augustus startte.

De gemiddelde opbrengst van zo’n 4 ton per hectare is goed te noemen. De winterkoolzaad is in september al gezaaid, waardoor deze weinig last heeft ondervonden van het droge en warme weer van de afgelopen maand.

Hogere graanprijzen

Ook voor voertarwe en voergerst vallen de gemiddelde opbrengsten en de kwaliteit dit seizoen niet tegen. Voor voertarwe wordt gemiddeld 9 ton per hectare geoogst en voor voergerst zo’n 7 ton per hectare.

De graanprijzen op de internationale markt blijven aantrekken, waarvan de noteringen op de Groninger graanbeurs profiteren. De notering voor voertarwe (+€ 10) en voergerst (+€ 11) is deze week voor beide gewassen verhoogt naar € 208 per ton.

Prognose: stijgende prijzen.