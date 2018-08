Simplot gebruikt Crispr-Cas in aardappelveredeling

De Amerikaanse aardappelverwerker Simplot gaat Crispr-Cas gebruiken om nieuwe aardappelrassen te kweken.

Simplot heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Corteva Agriscience en met het Broad Institute. Het is voor het eerst dat deze bedrijven een Crispr-Cas techniek verkopen aan een agrarische onderneming.

Resistent tegen phytophtora

Simplot veredelt aardappelen die resistent zijn tegen phytophthora en minder last hebben van stootblauw. Ook produceren de aardappelen minder acrylamide als ze te heet worden. Deze eigenschappen heeft Simplot via cisgenese ingebouwd in de Innate-aardappelen. Door gebruik te maken van Crispr-Cas gaat dit veel sneller, verwacht het bedrijf.

Crispr-Cas voor veredelen van groente en fruit

Simplot gaat de techniek ook gebruiken bij het veredelen van groenten en fruit, zegt Susan Collinge, adjunct-directeur van Simplot Plant Sciences. “Deze vooruitstrevende techniek helpt telers om hogere opbrengsten te halen. Er zijn minder bestrijdingsmiddelen, water en arbeid nodig, terwijl de kwaliteit van het voedsel verbetert.”

De Amerikaanse regering legt geen beperkingen op aan de toepassing van Crispr-Cas, meldde landbouwminister Sonny Perdue in maart. “Er is namelijk geen onderscheid te maken met gewassen die door natuurlijke kruising tot stand zijn gekomen.”

Toelating in EU kan tot € 100 miljoen kosten

Het Europese Hof van Justitie besloot eind juli dat Crispr-Cas of andere gerichte mutatietechnieken onder de huidige EU-regels blijven vallen voor genetische modificatie. De producten die voortkomen uit dergelijke technieken blijven onderworpen aan strenge eisen voor veiligheid en milieu. Veredelaars schatten dat zo’n toelating € 10 miljoen tot € 100 miljoen per eigenschap kost. De Crispr-Cas techniek versnelt het veredelingsproces, is eenvoudig toe te passen en relatief goedkoop. Veredelingsbedrijf HZPC wil om die reden een deel van het aardappelonderzoek verplaatsen naar buiten de EU.